«Обязательно встретимся»: дочь Заворотнюк обратилась к умершей маме Раздавленная горем дочь Заворотнюк призналась в любви умершей маме

Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва»

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна обратилась к умершей маме и призналась ей в любви. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) наследница актрисы поделилась, что заливает слезами телефон, пересматривая фото звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Заливаю слезами телефон и не могу остановиться пересматривать твои фотографии, мы обязательно еще встретимся. Эти самые тяжелые пять лет твоей болезни позади, и ты обрела покой, охраняй нас и веди своей невидимой тонкой рукой через всю нашу жизнь, люблю тебя, мой ангел, — написала Анна Заворотнюк.

Актриса Екатерина Дубакина, сыгравшая одну из главных ролей в «Моей прекрасной няне», назвала Заворотнюк очень отзывчивым и трудолюбивым человеком. По ее словам, ушедшая из жизни артистка очень тепло относилась к окружающим и никогда не показывала усталости во время съемок, хоть они могли длиться и до поздней ночи.

Заворотнюк на протяжении нескольких лет боролась с раком головного мозга. Актриса перестала появляться на публике и в социальных сетях. За Заворотнюк ухаживали ее близкие, в том числе мать и супруг фигурист Петр Чернышев. О смерти актрисы стало известно сегодня, 30 мая. Она ушла из жизни в возрасте 53 лет.