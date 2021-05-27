Объявлено продолжение Евровидения-2021

https://static.news.ru/photo/0001f7ee-bea3-11eb-8420-96000091f725_660.jpg Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Песенный конкурс Евровидение-2021 ещё не закончился, объявили его организаторы. Как сказано на официальном YouTube-канале Евровидения-2021, шоу продолжится в онлайн-формате.

Евровидение продолжится. 28 и 29 мая 2021 года вас ждут два онлайн-шоу! — сказано в ролике.

Как объяснили организаторы, зрители увидят заранее подготовленные к конкурсу выступления. Они были сделаны на случай ограничений из-за коронавируса. 28 мая можно будет посмотреть шоу с участием всех полуфиналистов, а на следующий день покажут тех, кто вышел в финал, включая российскую исполнительницу Манижу, которая заняла на конкурсе девятое место.

Также на канале Евровидения сказано, что все резервные записи музыкантов покажут из уважения к их труду. Ведущей станет Криста Зигфридс.

22 мая конкурс завершился победой Италии. Группа Måneskin получила первое место по результатам голосования жюри и зрителей.

Во время финала конкурса солиста группы Давида Дамиано заподозрили в употреблении наркотиков. Камеры запечатлели момент, где итальянец нагнулся к столу и как будто собирался что-то вдохнуть через нос. Это вызвало у поклонников беспокойство, однако позднее он добровольно сдал тест на наркотики и доказал, что в его крови их не было.