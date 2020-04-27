НТВ назвала сроки второго сезона шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/26c59f76-882f-11ea-bedc-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ntvmaska

Телекомпания НТВ назвала дату выхода второго сезона шоу «Маска». Это произойдёт в следующем году, проект хотят запустить с 14 февраля.

О новом сезоне популярного песенного шоу рассказал продюсер НТВ Тимур Ванштейн в эфире программы «Звёзды сошлись». В восторге от представления остались не только зрители, но и члены жюри.

Выразил готовность снова судействовать на шоу Филипп Киркоров.

Я продолжу эту добрую традицию. У меня много костюмов, которые надо выгулять. А если предложат стать участником, то предстану в образе Жар-птицы, — пошутил певец.

Ранее NEWS.ru сообщал, что финал шоу «Маска» на НТВ стал неожиданным для жюри и телезрителей. Победителем первого сезона стал Лев, под маской которого оказался певец Анатолий Цой.