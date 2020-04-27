НТВ назвала сроки второго сезона шоу «Маска»

Телекомпания НТВ назвала дату выхода второго сезона шоу «Маска». Это произойдёт в следующем году, проект хотят запустить с 14 февраля.
О новом сезоне популярного песенного шоу
Выразил готовность снова судействовать на шоу Филипп Киркоров.
Я продолжу эту добрую традицию. У меня много костюмов, которые надо выгулять. А если предложат стать участником, то предстану в образе Жар-птицы, — пошутил певец.
Ранее NEWS.ru сообщал, что финал шоу «Маска» на НТВ стал неожиданным для жюри и телезрителей. Победителем первого сезона стал Лев, под маской которого оказался певец Анатолий Цой.
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