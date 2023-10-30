«Нравится, не нравится — РФ расширяется»: Петросян подшутил над политиками Петросян подшутил над Зеленским, Порошенко, Западом и японцами

Фото: Сергей Киселев /Агентство «Москва»

Юморист Евгений Петросян начал сольный концерт в КЦ «Строгино» с шуток про международную политику и отношения России с Западом, передает корреспондент NEWS.ru. Артист эстрады подшутил над президентом Украины Владимиром Зеленским, бывшим лидером этой страны Петром Порошенко, а также над японцами и Западом.

Они нагло, громогласно заявляют, что хотят развалить Россию. Но в их мозговульку не приходит мысль, что в строении мира Россия — это несущая конструкция. Так что нравится, не нравится — Россия расширяется, — заявил под аплодисменты зрителей Петросян.

По словам юмориста, «есть такая закономерность: кто забывает историю, тому попадает географией». Петросян также отметил, что сейчас «слова „Запад“, „западня“ и „западло“ — однокоренные».

Юморист в ходе выступления не обошел вниманием Порошенко и Зеленского.

Заметьте, на Украине при власти кондитера Порошенко жить украинцам было не сладко, а при власти комика Зеленского — не смешно, — отметил артист.

Кроме того, Петросян в шутливой манере затронул тему принадлежности Курильских островов и отношений России с Японией.

Сегодня в новостях предстал Сергей Викторович Лавров. Он молча открыл свой портфель, достал и поставил банку хрена, уши осла, отрезанные от игрушки, и лист фиговой пальмы. Он вежливо поздоровался с главой японской делегации, приехавшей на переговоры по Курилам. «Не отдаст», — догадались японцы, — пошутил Петросян, вызвав смех в зале.

27 октября в КЦ «Строгино» состоялся концерт Петросяна, посвященный 60-летию творческой деятельности артиста. Юморист впервые выступил на сцене после большого перерыва. Петросян много шутил на социально-бытовые темы и читал стихи.