Новый год со звездой: от чего зависят гонорары артистов Музыкальный критик Рудченко: артистов на новогодние корпоративы бронируют с лета

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Практически у каждого жителя России есть возможность насладиться «голубыми огоньками» с участием звезд эстрады по телевизору. Однако часть россиян получает на Новый год шанс услышать голоса звезд вживую. При этом, по словам музыкального критика Павла Рудченко, ценник артиста прежде всего зависит от его популярности. Он пояснил, что именно по этой причине часть звезд увеличила гонорар на новогодние корпоративы, а кому-то пришлось снизить стоимость работы. Подробности — в материале NEWS.ru.

От чего зависит заработок артистов на корпоративах

Бюджет артиста прежде всего зависит от его популярности, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, именно поэтому цена со временем может увеличиваться или уменьшаться.

«На повышение гонорара, помимо популярности артиста, влияют и различные праздники, включая Новый год. Бронь за выступления в это „сладкое время“ идет еще с лета. В этот период звезды больше рассчитывают не на кассовые концерты, а на частные корпоративы. Если же артист долгое время не появлялся в информационном пространстве и не выпускает контент, то о нем потихоньку начинают забывать. Рейтинг падает и, соответственно, певцу приходится понижать уровень гонорара», — рассказал Рудченко.

Он отметил, что на стоимость также влияет место проведения мероприятия. Рудченко пояснил, что все топовые артисты, как правило, живут в Москве. И поэтому гонорары за выступления в столице и на выезде будут отличаться.

Кто из артистов получает больше остальных

Певец Валерий Меладзе поднял ценник на свои новогодние корпоративы за рубежом в два раза, об этом сообщал Telegram-канал Mash. По его данным, теперь артист за выступление просит €80 тысяч. Также придется добавить еще €10 тысяч за техническое обустройство сцены, авиабилеты бизнес-класса, трансфер и отдельную гримерку.

Как рассказал каналу источник, выступления артиста расписаны вплоть до 31 декабря, Валерия Меладзе активно приглашают на корпоративные мероприятия в зарубежных странах. При этом собеседник Mash уточнил, что большинство шоу пройдет в ОАЭ.

Фото: Nadezhda Lebedeva/Global Look Press Валерий Меладзе

За выступление в Москве Меладзе просит €120 тысяч (около 12 млн рублей). В качестве дополнительных расходов — покупка авиабилетов бизнес-класса и трансфер. В райдере певца отмечается, что ему необходимо предоставить доступ в ВИП-зал аэропорта и номер в пятизвездочном отеле. Для передвижения по столице Меладзе просит Mercedes-Benz W222, а для команды — автобус на 25 мест.

Ранее стало известно, что Меладзе лишился возможности давать концерты в России. Причиной тому послужило видео с концерта в Дубае, где певец произнес проукраинский лозунг. Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой направил обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку действиям Меладзе. В обращении депутат заявил, что артист «критиковал руководство Российской Федерации».

Telegram-канал Mash ранее писал, что приехать на родину в период новогодних праздников может Алла Пугачева. По его данным, продюсеры Примадонны ищут ей сессионных музыкантов для выступлений и обновляют райдер. Согласно информации, гонорар артистки при этом вырос на $150 тысяч и достиг $500 тысяч.

В сообщении говорится, что предпочтительными местами выступления являются Кипр или Дубай, однако рассматриваются и варианты в Москве. Журналисты выяснили, что приезд Пугачевой в столицу возможен, если организатор гарантирует отсутствие появления информации в СМИ, провокаций и съемок на телефоны.

При этом организатор концертов Сергей Лавров заявил, что Пугачева никогда не озвучивала гонорары за выступления. Он назвал «уткой» последние сообщения о возвращении 74-летней исполнительницы на сцену и ее решении увеличить гонорар до €500 тысяч.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Валерий Леонтьев снизил ценник за выступления

Народный артист России Валерий Леонтьев, напротив, понизил на 20% гонорар за новогодние выступления, сообщил Mash. По его информации, теперь певец просит за корпоративы $120 000 вместо $150 000.

Mash отмечает, что у Леонтьева практически нет выступлений, поэтому он снизил их стоимость, однако райдер не поменял. Как и раньше, артист просит предоплату в 50%, места в отеле для его команды, личный Mercedes-Вenz для поездок к месту выступления и люксовый номер с заклеенными окнами. Он также требует нанять носильщиков багажа, суточные в размере $300, несколько бутылок виски и мясную нарезку.

Как известно, Леонтьев не появлялся на сцене и светских мероприятиях с начала специальной военной операции на Украине. В феврале 2022 года он улетел в США вместе с супругой. На официальном сайте артиста отсутствует информация о концертах в России или за границей. Однако, по данным СМИ, он зарабатывает на частных выступлениях. Например, весной 2023 года он приезжал в Москву на корпоратив, где выступил за 3,5 млн рублей.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press Валерий Леонтьев

Сколько стоит Новый год со звездой

Самыми востребованными артистами на вечер 31 декабря стали певица Анна Asti и музыкант Владимир Пресняков. Они выступят для гостей концертного зала «Барвиха», билет россиянам обойдется в 50–200 тысяч рублей. Посетить выступление Сергея Лазарева и Валерии в ресторане «Турандот» можно будет за 80–135 тысяч рублей. Лолита же встретит Новый год в «Метрополе». Билеты туда стоят 130–150 тысяч рублей.

Полина Гагарина, Татьяна Буланова и Сосо Павлиашвили также планируют работать в новогоднюю ночь. По сообщениям СМИ, их гонорар составит от 4 до 5 млн рублей. Рэпер Баста планирует выступить в Дубае. За выступление он получит 10 млн рублей. На этом мероприятии вместе с ним споют Митя Фомин и группа «Иванушки International», они заработают от 2 до 3,5 млн рублей.

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