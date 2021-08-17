«Новая стезя»: идущая в Госдуму Дайнеко рассказала о первых трудностях

Певица Виктория Дайнеко, которая осенью идёт в Госдуму от партии «Зелёная альтернатива», в беседе с NEWS.ru рассказала о первых трудностях на пути в политику. Артистка призналась: ей приходится узнавать сейчас много нового, однако она находит это интересным.

Новая стезя. Я полна ожиданий и уверена, что принесу пользу. Сейчас много нового нужно узнавать, с головой погружаться, наращивать понимание процессов, действий законодательства. Это всё непросто для человека со стороны, которым я была до недавних пор, но мне это интересно. А значит, все сложности — всего лишь ступеньки, по которым нужно уверенно шагать, — рассказала она.

Дайнеко отметила, что для неё начало пути оказалось не самым сложным. В то же время тот факт, что для певицы это новый опыт, говорит о том, что трудности ещё могут ждать впереди.

Конечно, многие вещи приходится переосмысливать, многое непривычно. Но я в себе уверена. Сил на то, чтобы преодолеть этот путь достойно, у меня хватит, — заключила Дайнеко.

В начале августа стало известно, что Дайнеко зарегистрировалась на выборы в Госдуму. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram, добавив фотографии удостоверения и себя в Центризбиркоме. В случае избрания депутатом певица займётся защитой прав животных. Исполнительница идёт в парламент от партии «Зелёная альтернатива».

Ранее Дайнеко заявила, что её «захейтили» из-за решения баллотироваться в Госдуму.