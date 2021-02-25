Норкин посоветовал Бортич поблагодарить Михалкова за популярность

https://static.news.ru/photo/2b5703ae-77fd-11eb-a00d-96000091f725_660.jpg Александра Бортич Фото: vk.com/bortichs

Телеведущий Андрей Норкин присоединился к группе критикующих актрису Александру Бортич. Ранее на звезду сериала «Полицейский с Рублёвки» обрушились в Сети за её поддержку недавних акций протеста.

В телепрограмме «Место встречи» на канале НТВ Норкин прокомментировал слова Бортич о несогласованных акциях и «тяжёлой» жизни в России. По его мнению, многие россияне впервые узнали об актрисе только после выхода скандального интервью с её участием журналисту Юрию Дудю и реакции на него известных персон.

В ходе программы зрителям демонстрировались посты Бортич в соцсетях, в которых она агитировала за протесты. Телеведущий отметил, что свои актёрские гонорары Александра Бортич получает в том числе за съёмки кино с участием государства. Кроме того, по его мнению, актриса должна быть благодарна режиссёру Никите Михалкову, поскольку после его слов о ней и её заработке посещаемость её страницы в Википедии выросла в разы.

Насколько я понимаю, Александра Бортич должна быть благодарна Никите Михалкову. Я на днях видел статистику просмотров её странички только в Википедии. Если до этой истории туда заходили определённое количество раз — цифр я сейчас не помню, — то после всей этой истории посещаемость выросла на сотни процентов. Там график нарисовали. Думаю, это люди, задавшиеся вопросом: «А кто это?», — сказал Норкин.

После того как Александра Бортич поддержала незаконные акции протеста, на неё обрушились хейтеры. В Сети теперь обсуждают, что 26-летняя актриса замужем за миллионером, а её свёкор является членом одной из российских политических партий. На фоне этого подписчики решили выгнать девушку из страны.

А режиссёра Никиту Михалкова сильно возмутил гонорар Бортич, которая призывала школьников «погулять». По словам автора «Бесогона», молодая актриса за съёмочный день получает 200 тысяч рублей, писал NEWS.ru.