Рэпер Noize MC Рэпер Noize MC Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) высмеял творчество лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Причём сделал это в стихотворной форме.

Соответствующий текст и видео музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.

Аккорд четвёртый на гитаре// Рукой не в силах отыскать,// В притворном скачете угаре,// Вздымая вихри из песка, — говорится в стихотворении Noize MC.

Он также подчеркнул, что приёмы Шнурова «несвежи», как и всё его «словоблудие». Рэпер считает, что его будущий соперник по музыкальному поединку за звание «благороднейшего поэта современности» «занят лишь глубинной сутью».

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Dédié À Serge Shnurov Аккорд четвёртый на гитаре Рукой не в силах отыскать, В притворном скачете угаре, Вздымая вихри из песка. На сцене — пёстрая толпа, Частушки хором воют девы... За их ужимками и па Ищу Вас, как во тьме клопа: Сергей, я Вас не вижу, гдé Вы? За пузом спрятались чужим? Прикрылись чьей-то пышной грудью? Эти приёмы несвежи, Как и всё Ваше словоблудье! Творец всегда бунтарь в душе: На вечном стоя перепутье, Он в поиске, на рубеже Он не жонглирует клише, А занят лишь глубинной сутью. Всё это точно не про Вас И Ваш бездарный перформанс, Что в плане духа сделан грязной левой пяткой. Так пусть дуэль рассудит нас: Прервав сей пьяный, пошлый фарс, Пусть отрезвит Вас моя хлёсткая перчатка! #redbullsoundclash #язанойза

Публикация от Иван Алексеев (@noizemc)

Ранее News.ru сообщал, что Noize MC, «Ленинград», Слава КПСС, Найк Борзов и другие музыканты записали альбом «Без меня». Диск состоит из каверов песен лидера панк-рок-группы «Гражданская оборона» и других проектов Егора Летова, которому 10 сентября исполнилось бы 55 лет. Всего в записи трибьюта приняли участие 27 музыкантов и групп.

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