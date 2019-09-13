https://static.news.ru/photo/ba41c79a-d5d6-11e9-a423-fa163e074e61_660.jpg Рэпер Noize MC Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) высмеял творчество лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Причём сделал это в стихотворной форме.

Соответствующий текст и видео музыкант опубликовал на своей странице в Instagram .

Аккорд четвёртый на гитаре// Рукой не в силах отыскать,// В притворном скачете угаре,// Вздымая вихри из песка, — говорится в стихотворении Noize MC.

Он также подчеркнул, что приёмы Шнурова «несвежи», как и всё его «словоблудие». Рэпер считает, что его будущий соперник по музыкальному поединку за звание «благороднейшего поэта современности» «занят лишь глубинной сутью».

Ранее News.ru сообщал, что Noize MC, «Ленинград», Слава КПСС, Найк Борзов и другие музыканты записали альбом «Без меня». Диск состоит из каверов песен лидера панк-рок-группы «Гражданская оборона» и других проектов Егора Летова, которому 10 сентября исполнилось бы 55 лет. Всего в записи трибьюта приняли участие 27 музыкантов и групп.