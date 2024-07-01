«Никому не позволю манипулировать своим именем»: как живет Валерий Леонтьев

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Издание StarHit сообщило, что российский певец Валерий Леонтьев прилетел из США в Россию, чтобы выступить на корпоративе. Правда ли, что артист живет в РФ, говорил ли он про СВО, кого назвал своим преемником после ухода со сцены?

Где сейчас живет Леонтьев

По данным StarHit, артист, ранее объявивший о завершении карьеры, прибыл в Москву на корпоратив бизнесмена. Леонтьева заметили в одном из столичных отелей, расположенном в центре города. По информации издания, там накануне с размахом отмечал 45-летний юбилей российский предприниматель.

В публикации говорится, что на мероприятии также присутствовал Николай Басков, который и открывал праздничный вечер. После него, утверждает StarHit, на сцене появился Леонтьев и исполнил свои главные хиты — «Дельтаплан», «Казанова» и «Всегда быть вместе не могут люди».

По данным издания, певец вышел на сцену в красной кожаной куртке с бахромой, майке и черных узких брюках. Также, пишет StarHit, образ артиста дополнила фирменная укладка и темные очки.

Позднее директор исполнителя Борис Чигирев рассказал, что Леонтьев живет в России и лишь иногда уезжает в Соединенные Штаты. Он подчеркнул, что музыкант не эмигрировал из РФ.

«Валерий Яковлевич живет в России и иногда уезжает», — рассказал директор артиста.

При этом в прошлом году композитор Юрий Лоза рассекретил место жительства Леонтьева.

«Какая разница, где живет человек? Вот Леонтьев давно обосновался в Майами, там у него дом. А сюда он приезжает на работу. И что, Леонтьев сильно наш? За рубеж уезжают те, кто имеет недвижимость в этих странах», — высказал позицию исполнитель хита «Маленький плот».

Пресса неоднократно писала о том, что Леонтьев живет на две страны, однако директор Борис Чигирев в разговоре с журналистом NEWS.ru это опроверг.

«Леонтьев живет в Москве. Он гражданин Российской Федерации», — отрезал в разговоре с NEWS.ru Чигирев.

30 июня MK.RU связался с артистом. Леонтьев в беседе с журналистами подчеркнул, что «не позволит манипулировать своим именем».

«Я никому не позволю манипулировать своим именем. Моему зрителю, которому я остаюсь верен до конца, я всегда все скажу сам. Посредники с их сомнительными целями мне не нужны», — сказал Леонтьев.

На вопрос, подарит ли он своей зрительской аудитории счастье еще раз увидеть его на концертной сцене, Валерий Леонтьев пока не дал однозначного ответа.

«Я нахожусь в России, потому что очень скучаю и по друзьям, и по зрителям, это мне особенно дорого. Но пока о сольных концертах речи не идет. Хотя, конечно, работают и Шер, и Мадонна, это те звезды, с которых в плане работоспособности и верности сцене надо брать пример», — признался он.

Кого Леонтьев назвал преемником после ухода со сцены

Леонтьев сообщил об уходе со сцены 19 марта, в день своего 75-летия. Певец подчеркнул, что поп-музыка «не терпит дряхлости», поэтому он не намерен зарабатывать деньги на прощальных концертах.

Комментируя решение Леонтьева, Киркоров заявил, что недавно с ним общался. Как рассказал поп-король, Леонтьев называл его своим преемником.

«Это Леонтьев. Это мастер экстра-класса. И я горжусь, что у меня есть такой учитель. Он мой учитель, и я горжусь тем, что он называет меня своим... преемником, что ли. Это в какой-то степени приятно. Я горжусь этим», — заявил Киркоров журналистам на премии BraVo.

По мнению музыкального критика и продюсера Павла Рудченко, Киркоров по своему эпатажу, яркости и костюмированности шоу подходит на роль преемника Леонтьева. Как отметил спикер NEWS.ru, таких артистов в российском шоу-бизнесе сейчас единицы.

«Я согласен, что по эпатажности, костюмированности шоу, яркости выступлений преемником Леонтьева можно считать Киркорова, потому что на нашей эстраде таких ярких артистов единицы. Других именно в плане костюмов, шоу-балетов и в целом перформансов и постановок даже сложно назвать», — сказал Рудченко.

Говорил ли Леонтьев об СВО

Директор артиста заявил, что Леонтьев никогда и никак не высказывался об СВО на Украине.

«На этот вопрос может ответить только он сам», — сказал директор.

Слова артиста о завершении спецоперации, которые приводили Telegram-каналы, он предпочел не комментировать.

Лоза считает, что у всех уехавших звезд антироссийская позиция. «Он живет в Америке. Зачем ему что-то комментировать? Как можно жить в Америке и поддерживать СВО, все, кто уехал туда, молчат, точнее, кто поумнее, тот молчит», — высказал свою точку зрения NEWS.ru Юрий Лоза.

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