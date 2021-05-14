«Никому не даёт»: Безрукова рассказала о харассменте режиссёра

https://static.news.ru/photo/d1139ac2-ac21-11e9-b562-fa163e074e61_660.jpg Ирина Безрукова Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Известная российская актриса Ирина Безрукова рассказала на шоу «Звёзды сошлись», что, когда ей было 25 лет, до неё очень активно домогался режиссёр-постановщик. Сначала он приставал к ней в гримёрке, а затем заманил в гостиничный номер якобы для беседы о гонораре.

Мне тогда было лет 25, я работала над фильмом с известным режиссёром, с великими артистами. Однажды в гримёрке ко мне подошел режиссёр-постановщик и схватил сзади. Это было грубо, не оставалось сомнений в том, чего он хочет, — поделилась артистка.

После того как она ударила его по лицу, мужчина был ошарашен, но всё равно продолжил приставания. Артистка отбилась от него, но в итоге он сказал, что вопрос о её гонораре будет решаться в отеле, куда он явился с супругой.

Режиссёр в какой-то момент попросил жену выйти, чтобы обсудить с Безруковой детали договора. «Пока она смотрела вдаль», он прижал актрису к стене и заявил: «Если ты меня не полюбишь до конца съёмок, я тебя переозвучу».

Безрукова отказалась спать с ним, и это повлияло на её карьеру. Потому что этот человек после отказа всем рассказывал, что «она никому не даёт». Несмотря на трудности, о своём решении Безрукова не пожалела.

Российская актриса Татьяна Васильева в этом же телешоу призналась, что оказывалась на месте своей коллеги Елены Прокловой «миллиарды раз», но продолжает играть. По её мнению, для молодых и красивых актрис это нормальная история, почти каждая из них сталкивается с принуждением или насилием.