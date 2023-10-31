Николаеву предрекли провал с брендом «Выпьем за любовь» Эксперт Дробиз: Николаев не добьется успеха с брендом «Выпьем за любовь»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Николаев

Новый товарный знак «Выпьем за любовь», недавно зарегистрированный певцом Игорем Николаевым, неинтересный и не будет востребован у покупателей, заявил NEWS.ru руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз. По мнению эксперта, с таким названием продукта артист не добьется успеха в алкогольном бизнесе.

Неинтересный бренд, приходите вы магазин и что, просите «Дайте мне бутылку «Выпьем за любовь»? Может быть, каким-то женщинам понравится, хотя я сомневаюсь. Эта песня «Выпьем за любовь» была популярной лет 30 назад, на мой взгляд, сегодняшние женщины и девушки лишены той доли романтизма и вино под такой торговой маркой пить не будут, — сказал Дробиз.

По его словам, женщины при выборе вина в первую очередь обращают внимание на этикетку, на название и страну производителя. Дробиз считает, что большинство из них предпочитают импортное вино, тогда как российские бренды покупают «небогатые женщины».

«Выпьем за любовь» — красивая мелодичная песня и хороший тост, но это никак не название для вина, — заключил эксперт.

Согласно данным на сайте Роспатента, в октябре российский певец и композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак с названием своего хита «Выпьем за любовь». Артист планирует выпускать под этим брендом алкогольную продукцию и безалкогольные напитки.