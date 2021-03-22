«Никогда не слышать имя Аршавин»: сын Казьминой заявил о своей мечте

https://static.news.ru/photo/3406300e-8b5a-11eb-95d9-96000091f725_660.jpg Андрей Аршавин Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Сын Алисы Казьминой, бывшей супруги известного футболиста Андрея Аршавина, рассказал о своей мечте. Сейчас его мама находится в реанимации, она только вышла из комы.

Бывшую невестку из загородного дома выгоняет мать спортсмена, несмотря на то что мать троих детей тяжело больна. К тому же свекровь требует с Казьминой почти два миллиона рублей за постой в доме, который уже успел отсудить у бывшей жены футболист.

Пришедшая в себя Алиса Казьмина дала интервью о том, как разводилась со спортсменом и как он делил имущество в свою пользу. Причём делал это экс-капитан сборной России довольно мелочно. Слова матери подтвердил её старший сын Алексей.

По словам 17-летнего юноши, он не стал обращаться к известному футболисту, когда мама тяжело заболела. К тому же спортсмен заблокировал его во всех мессенджерах.

Я знал: если позвоню — не будет здоровой реакции. Мне стало страшно, что он может прийти в наш дом, забрать ребёнка, а нас выгнать, остаться тут с Есеней, — сказал Алексей Казьмин в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» .

По его словам, сейчас он мечтает только об одном: чтобы мама была здорова, чтобы они могли жить спокойной обычной жизнью.

И больше никогда не слышать имя Андрей Аршавин, — добавил юноша.

Алексей считает, что спортсмен попросту обманул его мать и оставил ни с чем.

У меня была очень красивая и сильная мама, у которой было много друзей, большое материальное состояние. Сейчас у мамы испорчена внешность, в принципе, никого рядом не осталось. И существует Андрей, который считает своим долгом уничтожить её жизнь, — считает подросток.

Алексей Казьмин родился в первом браке бывшей жены Аршавина с бизнесменом. Вместе супруги прожили 11 лет и до сих пор сохранили самые тёплые отношения. Именно первый муж помогает сейчас Алисе и поддерживает её.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина призналась, что чуть не умерла из-за осложнений после операции. По её словам, некоторое время она провела в искусственной коме.