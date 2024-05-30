Никита Пресняков с женой засветились на дне рождения известной порноактрисы Никита Пресняков с женой побывали на дне рождения порноактрисы Евы Эльфи в США

Фото: Социальные сети

Актер Никита Пресняков с женой

Актер Никита Пресняков посетил день рождения известной российской порноактрисы Евы Эльфи, на мероприятие он взял с собой супругу, сообщает Telegram-канал «НеМалахов». Согласно опубликованным в Сети фото, на празднике присутствовали свыше десятка человек, все они были одеты в белые наряды, которые подчеркивали фигуры. Именинница же, обладательница «Оскара» в области фильмов для взрослых, была одета в черную полупрозрачную одежду.

Ева Эльфи (Юлия Романова) организовала вечеринку для близких друзей в загородном клубе, расположенном в калифорнийском национальном парке Джошуа-Три. Она нарядилась в короткое черное платье, украшенное многочисленными разрезами и прозрачными вставками. Ее коллега по съемкам Кристина Белоус вместо костюма обмотала тело прозрачной пленкой.

В свою очередь супруга Преснякова Алена Краснова приехала на мероприятие в прозрачных кружевных брюках и белом топе, под который она не надела нижнего белья.

Ранее сообщалось, что известную порнозвезду 2000-х Джесси Джейн нашли мертвой в собственном доме. Там также находился труп ее молодого человека Бретта Хазенмюллера. По неподтвержденным данным TMZ, причиной смерти стала передозировка наркотиками. Полиция прибыла на место по запросу от работодателя Бретта, который не получал никаких известий в течение нескольких дней.