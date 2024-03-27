«Ничего ему не даст»: критик о будущем артиста после дуэта с Пугачевой Критик Бабичев заявил, что дуэт с Пугачевой ничего не даст молодому певцу

Фото: Сергей Ланюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева

Дуэт с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой ничего не даст молодому певцу, который, по информации СМИ, записал с ней песню, заявил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, если это действительно никому не известный артист, то для него сотрудничество с Примадонной будет неплохим стартом.

В ближайшее время дуэт с Пугачевой ничего особо не даст молодому певцу. Конечно, на него обратят внимание. Но говорить о новом витке в карьере я бы не стал. Если это действительно никому не известный артист, для него дуэт с Примадонной будет неплохим стартом. Когда певцы уже становятся опытнее и получают широкую известность, мы всегда обращаемся к какому-то бэкграунду. Смотрим на его историю, пытаемся понять, какой путь он прошел. И лет через 15-20 дуэт с Пугачевой станет классным моментом из его биографии, — высказался Бабичев.

Он считает, что эта коллаборация станет более значимой для артиста, когда Пугачевой не станет. Как подчеркнул Бабичев, на том факте, что певец был последним, кто пел с Примадонной, можно построить всю карьеру, если удачно выстроить пиар-стратегию. В таком случае, по словам музкритика, артист будет постоянным участником различных шоу и программ.

Промоутер Сергей Лавров ранее заявил, что Пугачева записала новый хит с малоизвестным артистом, на котором могла заработать не менее $10 млн. По его словам, Примадонна продолжает петь, поскольку скучает по вниманию зрителей. Пугачева может представить новую композицию к своему 75-летию в апреле.