Невеста Роналду восхитила фанатов снимком в чёрном бикини

https://static.news.ru/photo/dc0a3354-79e4-11eb-92a0-96000091f725_660.jpg Фото: georginagio/instagram.com

Невеста португальского нападающего футбольного клуба «Ювентус» (Италия) Криштиану Роналду Джорджина Родригес попала на обложку журнала. Девушка снялась для издания в чёрном бикини.

Снимок 27-летняя модель опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram. Пост за короткое время набрал 1,8 млн лайков при 23,8 млн подписчиков.

Фанаты красотки тут же оставили несколько тысяч восторженных комментариев. Поклонники, особенно мужчины, не стеснялись делать комплименты.

Ты просто королева! Ты такая великолепная! Я люблю тебя.

Влюблён в эту обложку! Отличная работа, Джио.

Недавно Родригес снялась обнажённой. На фото модель Джорджина Родригес предстала лежащей с сумочкой в руках, прикрывающей её грудь.

Накануне стало известно, что главный редактор журнала Maxim Александр Маленков не исключил того, что российская фигуристка Алина Загитова станет главной героиней издания. Он высоко оценил шансы олимпийской чемпионки попасть на обложку, как это недавно сделала её коллега по льду Елизавета Туктамышева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-участница шоу «Дом-2», телеведущая Виктория Боня заявила, что может пойти в депутаты Госдумы от Забайкальского края. По словам модели, ей хорошо известны проблемы мест, где она родилась.