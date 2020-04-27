Нетребко в шуточном видео показала, как «спастись» от стада быков

https://static.news.ru/photo/1f9be634-886a-11ea-a20f-fa163e074e61_660.jpg Анна Нетребко Фото: anna_netrebko_yusi_tiago/instagram.com

Оперная певица Анна Нетребко на своей официальной странице в Instagram опубликовала шуточное видео, на котором исполнительница показывает, как можно «спастись» от стада быков.

Главная героиня ролика стоит перед животными в простом деревенском платье. Потом включается забавная и энергичная музыка, девушка начинает танцевать. После этого быки убегают прочь от места действия видео.

На данный момент ролик набрал почти 110 тысяч просмотров. Под постом Нетребко комментарии оставили сотни человек.

Хохочущие смайлики поставили Игорь Крутой, Хибла Герзмава, Изабель Леонард, Эльчин Азизов и другие звёздные пользователи соцсети, сообщает телеканал «Царьград».

Как ранее писал NEWS.ru, Нетребко опубликовала серьёзный пост в соцсети, посвящённый ситуации с распространением коронавируса. По словам народной артистки РФ, пришло время задавать вопросы.