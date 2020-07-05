Нетиевский раскрыл, за что его на самом деле не любят «Уральские пельмени»

https://static.news.ru/photo/b2612c0e-be75-11ea-8659-fa163e074e61_660.jpg Сергей Нетиевский Фото: ru.wikipedia.org/Собственная работа - В подготовке к московскому концерту, FAL,

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский рассказал, почему на самом деле его невзлюбили участники проекта. По словам шоумена, он был единственным, кто из команды уехал в Москву и стал зарабатывать дополнительные деньги.

Нетиевский пояснил, что в столице он стал продюсером, занялся телевизионным производством, в результате чего его коллег «задавила жаба».

Это огромный объём труда, нервов и ответственности. Они же, отработав съёмку, уезжали путешествовать за границу и к своим семьям в Екатеринбург, — пожаловался шоумен в интервью Teleprogramma.pro.

Нетиевский также напрочь отмёл уверения нынешнего директора шоу Евгения Орлова о том, что участники проекта «не глядя» пописывали все документы, чересчур доверяя ему. Можно один раз не посмотреть, что подписал, согласился продюсер, но не каждый же год подписывать бумаги не глядя.

Все взрослые адекватные люди. Видимо, Орлов внушил им «принцип Шарикова» — взять всё, да и поделить. Моя совесть чиста, актеры всё получили, а вся история в СМИ придумана Орловым, чтобы отвлечь внимание и скрыть свои противоправные действия по выводу активов. Суды и правоохранительные органы дадут этому всему оценку, — пообещал Нетиевский.

«Уральские пельмени» уже несколько лет судятся со своим бывшим директором. Они не могут поделить товарный знак, интеллектуальную собственность, права на отснятый видеоматериал и денежные выплаты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-директор юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский заявил, что после ухода из проекта сохранил с некоторыми артистами дружеские отношения. По его словам, он нормально общается с Андреем Рожковым и частично с Сергеем Ершовым.