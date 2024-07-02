«Нет стагнации»: раскрыта причина, из-за которой Собчак вышла за Богомолова Сваха Осипова: секрет крепкого брака Собчак и Богомолова кроется в их схожести

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кирилл Богомолов, Ксения Собчак

Залог счастливого брака телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова заключается в схожести их характеров и чувства юмора, поделилась мнением сваха Анна Осипова с порталом «Страсти». По словам эксперта, супруги развиваются в разных плоскостях, но оба являются яркими личностями с большими амбициями и постоянным желанием удивлять.

Несмотря на всеобщее удивление их разности, на самом деле, они очень похожи между собой. Оба яркие личности: амбициозные, образованные, с постоянным желанием удивлять и удивляться, — сказала она.

Осипова подчеркнула, что важная составляющая крепких отношений Собчак и Богомолова в том, что они оба не прочь изысканно пошутить. Ярким примером их тонкого юмора стала фееричная свадьба в стиле черной сатиры. По мнению специалиста, пойти на такой шаг могут лишь люди талантливые и небанальные, у которых схожее чувство юмора.

Когда соединяются два человека, успешно и автономно развивающиеся каждый в своих плоскостях, то интерес друг к другу не иссякает со временем, так как в их жизни каждый день происходит что-то новое. Нет болота и стагнации, которые в итоге убивают любые отношения, либо превращают их в душную рутину. Уверяю, союзу Богомолов-Собчак это не грозит еще долгие годы, — отметила она.

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