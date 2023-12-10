«Несчастные люди»: Киркоров о тяге детей звезд на сцену Киркоров: дети звезд, которые «прутся» на сцену, — несчастные люди

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров назвал несчастными детей звезд, которые стараются добиться успеха на том же поприще, что и их известные родители. В подкасте видеоблогера и рэп-исполнителя Эльдара Джарахова на YouTube музыкант пояснил, что таким людям придется в 10 раз больше трудиться, чем другим, чтобы доказать, что они достойные носители известных фамилий.

Дети звезд, которые прутся на сцену, — это несчастные люди. Это надо либо быть такими гениальными, как Кристина Орбакайте, дочка Аллы Пугачевой, с блистательной звездной карьерой в кино, и [еще она] прекрасная певица с такими хитами, — отметил Киркоров.

В качестве удачных примеров детей артистов, добившихся успеха, он также назвал музыкантов Дмитрия Маликова и Владимира Преснякова, актеров Ивана Янковского и Никиту Ефремова, а также режиссера Федора Бондарчука. Он подчеркнул, что есть исключения из правил, однако им всем пришлось очень тяжело.

Это очень большая ответственность. Это надо просто сломать свою жизнь, отдать искусству все, чтобы доказать, что ты, Киркоров-младший, лучше, чем Киркоров-средний, — пояснил артист.

Киркоров рассказал, что его детей, «слава богу», не тянет на сцену. Он поделился, что Алла-Виктория хочет стать дизайнером интерьеров, а сын Мартин увлекается футболом.

Нормальные вырастут дети, — заключил он.

В этом же интервью Киркоров признался, что его дети, которые растут без матери, сталкиваются с хейтом в школе из-за звездной фамилии. По его словам, быть отпрысками звезд — это очень непростая миссия.