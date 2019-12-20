Новогодний «Голубой огонёк» на телеканале «Россия 1» подготовил для зрителей небольшой сюрприз. В праздничном эфире выступят самые неожиданные дуэты звёзд.
Сюрпризы начнутся после полуночи. Валерий Меладзе, Леонид Агутин, Дима Билан и Сергей Лазарев споют песню АВВА Waterloo. Лариса Долина выйдет в паре с Глебом Матвейчуком, в их исполнении прозвучит песня «Пока часы 12 бьют», сообщается на странице телеканала в соцсетях.
Григорию Лепсу пару составит Диана Арбенина, певцы исполнят композицию «Очень хотела». Дима Билан выступит со своей сестрой Анной, Олегу Газманову составит дуэт сын Родион.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские телезрители получат возможность провести новогоднюю ночь в кругу звёздных знаменитостей. Первый канал обещает необычные дуэты, «Россия 1» представит классический «Голубой огонёк», а НТВ приглашает россиян на «квартирник у Маргулиса».
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