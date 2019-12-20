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Продюсеры реалити-шоу «Голос» рассказали, как теперь будут подсчитываться голоса при выборе победителей в конкурсе.

Прямые эфиры восьмого сезона проекта начинаются на Первом канале, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медиакомпании. Теперь судьбу участников будут решать не только наставники, но и телезрители. А в...