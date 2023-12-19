«Ненавижу жирных людей»: Собчак раскрыла причину лишнего веса Собчак заявила, что ненавидит жирных людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ненавидит жирных людей. Как рассказала она в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», в последнее время из-за некоторых проблем со здоровьем она набрала лишний вес, из-за чего немного комплексует.

У меня есть небольшая проблема: я по разным причинам, связанным со здоровьем, немножко пожирнела. <...> Ненавижу жирных людей, видимо, это мое проклятье наступило, и я немножко комплексую на эту тему, — сообщила Собчак.

Журналистка не уточнила, какой именно диагноз ей поставили врачи. Однако из-за набора веса, по словам Собчак, ей приходится носить свободную одежду.

Ранее Собчак рассказала, что все чаще получает благодарности от россиян. По словам телеведущей, многие граждане оценили ее поддержку жителям Белгородской области и семьям незаконно мобилизованных. Она заявила, что помогла расселить 160 семей в новые дома и тем самым спасла их от обстрелов.

Журналистка также добавила, что смогла решить вопросы с ремонтом десятков школ, больниц и дорог в регионах, власти которых «трясла за шкирку». Помимо этого, Собчак рассказала о решении проблем с электричеством и водоканалами в маленьких городах России.