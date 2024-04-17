«Не ждать, пока дадут»: Катя Лель рассказала, какой должна быть женщина Катя Лель заявила, что женщина всегда должна быть самодостаточной

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Катя Лель

Женщина обязательно должна быть полноценной личностью, заявила Катя Лель на премьере фильма «Почему ты?». Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента NEWS.ru, она отметила, что самое страшное — когда женщина ждет, пока ей дадут. По словам певицы, чтобы не превращаться в такую особу, нужно работать и ценить себя.

Мне кажется, что женщина должна в этом мире обязательно быть полноценной личностью, должна работать для того, чтобы ценить себя, чтобы ее ценили, чтобы не превращаться в ту особу, которая сидит и ждет, пока ей дадут. Это самое страшное. Женщина всегда должна быть самодостаточной, потому что это божественное существо, — объяснила Лель.

Ранее исполнительница поддержала введение наказаний для преследователей. Она поделилась историей о том, как ее сталкерил один из поклонников. По словам певицы, усмирить разозленного фаната удалось только с помощью правоохранительных органов, которые приняли меры в отношении преследователя.

Лель рассказала, что некоторое время назад ее воздыхатель прислал ей свои композиции, однако так и не получил ответа. Позже он узнал адрес места жительства певицы и начал угрожать ей по СМС.