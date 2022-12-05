«Не вылезала из правительственных мероприятий»: Пригожин ответил Вайкуле Пригожин обвинил Вайкуле в изгнании «Новой волны» из Латвии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин ответил Лайме Вайкуле после ее скандального заявления, что это она и Алла Пугачева «содержали всю Россию». Артистка, в частности, прошлась и по продюсеру, обвинив его в том, что он допускает моветон, позволяя себе выпады в сторону коллег, пишет StarHit.

Пригожин в ответ возмутился не только тем, как быстро Вайкуле поменяла мнение о стране, в которой прославилась и зарабатывала, но и выпадом в свой адрес.

Я ее не трогал, она мне не нужна. Я и не говорил, что я воспитанный человек. Это такие, как она, выгнали из Латвии «Новую волну»! — сказал продюсер.

Пригожин напомнил Вайкуле, что это Латвия сейчас ведет борьбу с русскоязычными гражданами в своей стране и что сама певица присутствовал на всех государственных мероприятиях.

Это не мы ведем антироссийскую кампанию против русских граждан. Мы жили и работали нормально. Она не вылезала из правительственных российских мероприятий, а сегодня говорит, что все плохие, — заключил бизнесмен.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова певицы Лаймы Вайкуле, которая заявила, что «содержала весь СССР». Дипломат задалась вопросом, а кто содержал зрителей Вайкуле.