«Не смог подобрать слова»: ST о том, почему не написал песню после теракта Рэпер ST сообщил, что не смог найти слова для песни о произошедшем в «Крокусе»

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Рэпер ST

Рэпер ST не записал песню о событиях в «Крокус Сити Холле», поскольку не смог подобрать слова и музыку, чтобы они соответствовали его эмоциям по этому поводу. Об этом музыкант заявил за кулисами мемориального концерта «Музыкальный марафон поддержки от звезд «Русского Радио», передает корреспондент NEWS.ru. Он призвал не осуждать тех, кто оперативно смог создать композицию о недавней трагедии.

Артисты, как и их музыка, очень разные. Кто-то сам и автор, и исполнитель, кто-то просто исполнитель. Я очень близко это принял, но не смог подобрать те слова, которые я чувствую, в музыкальном плане. У кого-то это получилось. Не нужно это осуждать. Многие артисты не стали записывать песни в первый день, чтобы не столкнуться с осуждением, — уверен рэпер.

Артист уверен, что коллеги делают эти произведения от чистого сердца. О других же причинах, по его словам, ему не хочется и думать.

Если человек сделал это от души, то это хорошо. Это его творческий крик, его творческая позиция. Если он сделал это по каким-то другим причинам... Надеюсь, таких нет, — заключил ST.

Певец SHAMAN выпустил песню и клип о трагедии в Красногорске буквально через день. Певец указал в комментарии к ролику, что все средства от монетизации будут направлены на помощь пострадавшим. Ранее SHAMAN заявил, что готов оплатить похороны жертв теракта и взять на себя расходы по реабилитации раненых.