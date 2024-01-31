«Не может передвигаться»: невролог раскрыл нюанс болезни Селин Дион Невролог Комаров: Селин Дион не может передвигаться из-за своего заболевания

Заболевание певицы Селин Дион связано с центральной нервной системой, полное излечение от него невозможно, рассказал NEWS.ru реабилитолог-невролог Александр Комаров. По его словам, при синдроме мышечной скованности человек не может передвигаться, что снижает возможность ухаживать за пациентом и ограничивает его социальную жизнь.

Его можно лечить, есть различные виды лечения при помощи таблеток, инъекций и путем стимуляторов, [они] позволяют убрать гипертонус локально или системно. Обратное излечение от него невозможно, но компенсация при помощи лечения возможна. Синдром появляется в виде повышенного тонуса в мышцах, сниженного объема движений и сниженной подвижности. Человек не может передвигаться, а может только сидеть или стоять, — сказал Комаров.

Ранее сообщалось, что 55-летняя канадская певица Селин Дион потеряла контроль над своим телом из-за неизлечимого синдрома мышечной скованности. Исполнительница страдает редким неврологическим заболеванием, которое заставляет организм атаковать собственные нервные клетки и «делает ее тело жестким». Певица решила снять документальный фильм о своем заболевании. Поклонники Дион выражают ей искренние соболезнования и говорят, что молятся о ее выздоровлении.