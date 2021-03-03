«Не мешай»: осунувшийся Алибасов записал обращение к Федосеевой-Шукшиной

https://static.news.ru/photo/ddbec13c-7c33-11eb-bb4c-96000091f725_660.jpg Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов Фото: alibasov_nana/instagram.com

Музыкальный продюсер Бари Алибасов обратился к жене актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной и попросил её продолжить бракоразводный процесс. Создатель группы «На-На» на видеозаписи выглядел уставшим и измученным и заявил, что их браком начинают пользоваться окружающие его супругу злоумышленники из-за наследства.

Сейчас легендарный деятель отечественного шоу-бизнеса находится в Калининграде. На отдых туда его привёз сын Бари Алибасов-младший.

Мои чувства к тебе, Лидуша, не гаснут. Я люблю тебя так же сильно, как и последнюю четверть века, — сказал он. — К сожалению, нашим с тобой официальным браком начинают пользоваться окружающие тебя злоумышленники. Ради пиара на наших с тобой фамилиях. Естественно, они хотят получить еще и 25% моего наследства, — сказал Алибасов.

Предположительно, говоря о злоумышленниках, муж Федосеевой-Шукшиной имеет в виду её дочь Ольгу и своего бывшего PR-директора Вадима Горжанкина. Именно его Бари-младший и обвинял в желании нажиться на отцовских деньгах.

При этом, оказавшись в Калининграде, Алибасов сломал ногу. Травма оказалась серьёзной и продюсеру потребовалась операция. Теперь он прикован к постели и на помощь сыну в уходе за отцом в самый западный город России собирается приехать Елена Уронич - мать Бари-младшего.

73-летний Алибасов официально был женат шесть раз, при этом Уронич, несмотря на то, что родила Бари Каримовичу сына, так и не стала его официальной супругой. Шестой женой Алибасова стала Федосеева-Шукшина. Они расписались в 2018 году, а в 2020 начали бракоразводный процесс, который до сих пор не завершён. Сама актриса отказалась разводиться с Бари Каримовичем и подала апелляцию на своё же заявление о разводе за день до вступления в силу решения суда, и теперь пытается спасти своего мужа, сообщал NEWS.ru.