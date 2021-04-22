«Не боюсь»: жена прокомментировала измену Гальцева

https://static.news.ru/photo/820e2fbc-a352-11eb-b7fb-96000091f725_660.jpg Юрий Гальцев Фото: galtsev_yuriy/instagram.com

Актриса Ирина Ракшина заявила в интервью «Экспресс газете», что не боится за судьбу семьи после измены своего супруга, актёра и артиста клоунады Юрия Гальцева.

В 2016 году стало известно, что Гальцев с 2010 года изменяет жене с Марией Насыровой. Тогда молодая актриса поступила в театральную академию на курс к юмористу. В 2015 году она родила ему сына Глеба. Сейчас они живут вместе. При этом артист пока не намерен разводиться с Ракшиной.

Я не ревную. И не боюсь, что у нас закончится, как у Петросяна со Степаненко, — заявила супруга артиста.

По её словам, это совершенно разные ситуации. То, что Петросян развёлся «ради молоденькой», отметила Ракшина, это его жизнь и карма.

Ранее поклонники заподозрили роман между Юрием Гальцевым и молоденькой актрисой после публикации фото в обнимку. На снимке 59-летний заслуженный артист России нежно обнимает незнакомку в неглиже, на плече у которой стоит его автограф.