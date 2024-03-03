«Не бей протянутой рукой»: Дина Саева о сбежавших из России звездах Дина Саева назвала неблагодарными сбежавших из России и критикующих страну звезд

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Дина Саева

Российские звезды, которые сбежали из РФ после начала специальной военной операции и начали критиковать страну, показывают свою неблагодарность, заявила блогер Дина Саева в интервью Лауре Джугелии для ее YouTube-канала. По словам девушки, ей неприятно смотреть на артистов, которые негативно высказываются о месте, где они начинали свою карьеру.

Я считаю, это неправильно. <...> Чтобы разбираться в политике, надо быть политологом. <...> Я уверена, что те люди, которые ушли за границу и что-то говорят против страны, они не так хорошо разбираются. Они говорят это отчасти импульсивно и вводят в заблуждение себя и свою аудиторию, которая у них большая. <...> Мне лично становится неприятно смотреть, как некоторые коллеги по цеху уходят за границу и начинают говорить плохо о том месте, где они начали свою карьеру, — отметила Саева.

Тиктокер считает, что такие звезды «кидают» свою аудиторию, которая до этого их поддерживала. Саева также процитировала любимую фразу из фильма «Повелитель ветра» про путешественника Федора Конюхова: «Не бей протянутой рукой».

Я посмотрела фильм про Федора Конюхова. Там была фраза, которая мне очень понравилась: «Не бей протянутой рукой». Мне кажется, что, когда тебя приняла аудитория, приняла страна и ты от нее вот так отказываешься, это неблагодарность, — высказалась Саева.

Адвокат Сергей Жорин ранее заявил, что слова главы СКР Александра Бастрыкина о привлечении к ответственности вернувшихся из-за границы звезд могут отпугнуть даже тех, кто не дискредитировал российскую армию. Он подчеркнул, что есть такие покинувшие страну артисты, кто не поддерживает СВО, но при этом не желает вреда своей родине. По его мнению, «мощный сигнал» главы Следственного комитета каждый будет понимать по-своему.