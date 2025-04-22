«Не балую»: певица Валерия рассказала о том, какая она бабушка Певица Валерия призналась, что серьезно относится к воспитанию своих внуков

Фото: Александр Погиба/NEWS.ru

Валерия

Певица Валерия в беседе с корреспондентом NEWS.ru на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ» рассказала, что серьезно относится к воспитанию своих внуков. По ее словам, к баловству детей со стороны бабушек и дедушек изначально она относится отрицательно.

У нас все по режиму и в согласии с родителями — мы все делаем в соответствии с их установками. Если они говорят, что дети не едят сладкое категорически, то так и будет. Я сама за это же. Мы абсолютно на одной волне, — отметила Валерия.

Артистка добавила, что никогда не будет «втихаря подсовывать» внукам запрещенные продукты, если они этого попросят. Бабушка все делает «четко по установкам», чтобы воспитание детей прошло «единым фронтом».

Певица стала бабушкой в 2021 году — внучка Селин родилась в семье ее младшего сына Арсения Шульгина и его жены Лианы. Кроме того, пара ожидает еще одного ребенка. Внук Даниэль есть и у супруга Валерии Иосифа Пригожина. Он родился в 2022 году.

Ранее Пригожин признался, что скрывает от своей жены увлечение жареной картошкой и котлетами. Он подчеркнул, что супруга придерживается правильного питания, но в ее отсутствие домработница готовит продюсеру менее полезную еду, которую приходится прятать от Валерии. Он также добавил, что во время гастролей его подкармливают вкусностями фанаты.