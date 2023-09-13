33-летняя американская певица Тейлор Свифт стала абсолютной рекордсменкой прошедшей этой ночью музыкальной премии MTV Video Music Award, получив девять наград, пишет Daily Mail. Артистка была удостоена статуэток в таких номинациях, как «Артист года», «Клип года» и «Песня года», за песню Anti-Hero, говорится в сообщении. В числе других победителей — Шакира, Ники Минаж, Селена Гомес, итальянская рок-группа Måneskin и южнокорейская герл-группа Blackpink.
В своей триумфальной речи Свифт сообщила, что любит экспериментировать с жанрами и поблагодарила своего соавтора и друга, музыканта Джека Антонофф, за создание хитов.
Мы [с Джеком Антонофф] продолжим работать вместе до 2089 года! Я начала писать песни, когда мне было 12 лет, и это всегда начинается с эмоции, очень специфического типа неуверенности или ненависти к себе, которую я чувствую, как будто я единственная, кто чувствует подобное в этот момент. Но спустя месяцы стадионы поют со мной эти слова, — заявила Свифт со сцены.
Полный список победителей MTV VMA 2023:
- Видео года: Taylor Swift — Anti-Hero
- Артист года: Taylor Swift
- Песня года: Taylor Swift — Anti-Hero
- Альбом года: Taylor Swift — Midnights
- Лучший новый артист: Ice Spice
- Лучшее выступление года: TOMORROW X TOGETHER — Sugar Rush Ride
- Лучшая коллаборация: KAROL G, Shakira — TQG
- Лучший поп-артист: Taylor Swift — Anti-Hero
- Лучший hip-hop-артист: Nicki Minaj — Super Freaky Girl
- Лучший R&B-артист: SZA — Shirt
- Лучший rock-исполнитель: Måneskin — THE LONELIEST
- Лучший латинский исполнитель: Anitta — Funk Rave
- Best Afrobeats: Rema & Selena Gomez — Calm Down
- Лучший k-pop-артист: Stray Kids — S-Class
- Группа года: BLACKPINK
- Best Alternative: Lana Del Rey ft. Jon Batiste — Candy Necklace
- Лучшая хореография: BLACKPINK — Pink Venom
- Лучшее поп-видео: Тейлор Свифт — Anti-Hero
- Лучшая режиссерская работа: Тейлор Свифт — Anti-Hero
- Лучшие визуальные эффекты: Тейлор Свифт — Anti-Hero
- Лучшая операторская работа: Тейлор Свифт — Anti-Hero
Ранее сообщалось, что фанаты Свифт устроили «землетрясение» на концертах в Сиэтле. Толчки, произведенные поклонниками американской певицы на концертах в Сиэтле, по силе были сравнимы с землетрясением магнитудой 2,3. Речь шла о выступлениях артистки на стадионе Lumen Field 22 и 23 июля 2023 года. Данное событие прозвали «Звериным землетрясением».