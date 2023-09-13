Названы победители MTV Video Music Awards Тейлор Свифт победила в девяти номинациях на MTV Video Music Awards

Фото: Javier Vicencio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тейлор Свифт

33-летняя американская певица Тейлор Свифт стала абсолютной рекордсменкой прошедшей этой ночью музыкальной премии MTV Video Music Award, получив девять наград, пишет Daily Mail. Артистка была удостоена статуэток в таких номинациях, как «Артист года», «Клип года» и «Песня года», за песню Anti-Hero, говорится в сообщении. В числе других победителей — Шакира, Ники Минаж, Селена Гомес, итальянская рок-группа Måneskin и южнокорейская герл-группа Blackpink.

В своей триумфальной речи Свифт сообщила, что любит экспериментировать с жанрами и поблагодарила своего соавтора и друга, музыканта Джека Антонофф, за создание хитов.

Мы [с Джеком Антонофф] продолжим работать вместе до 2089 года! Я начала писать песни, когда мне было 12 лет, и это всегда начинается с эмоции, очень специфического типа неуверенности или ненависти к себе, которую я чувствую, как будто я единственная, кто чувствует подобное в этот момент. Но спустя месяцы стадионы поют со мной эти слова, — заявила Свифт со сцены.

Полный список победителей MTV VMA 2023:

Видео года: Taylor Swift — Anti-Hero

Артист года: Taylor Swift

Песня года: Taylor Swift — Anti-Hero

Альбом года: Taylor Swift — Midnights

Лучший новый артист: Ice Spice

Лучшее выступление года: TOMORROW X TOGETHER — Sugar Rush Ride

Лучшая коллаборация: KAROL G, Shakira — TQG

Лучший поп-артист: Taylor Swift — Anti-Hero

Лучший hip-hop-артист: Nicki Minaj — Super Freaky Girl

Лучший R&B-артист: SZA — Shirt

Лучший rock-исполнитель: Måneskin — THE LONELIEST

Лучший латинский исполнитель: Anitta — Funk Rave

Best Afrobeats: Rema & Selena Gomez — Calm Down

Лучший k-pop-артист: Stray Kids — S-Class

Группа года: BLACKPINK

Best Alternative: Lana Del Rey ft. Jon Batiste — Candy Necklace

Лучшая хореография: BLACKPINK — Pink Venom

Лучшее поп-видео: Тейлор Свифт — Anti-Hero

Лучшая режиссерская работа: Тейлор Свифт — Anti-Hero

Лучшие визуальные эффекты: Тейлор Свифт — Anti-Hero

Лучшая операторская работа: Тейлор Свифт — Anti-Hero

Ранее сообщалось, что фанаты Свифт устроили «землетрясение» на концертах в Сиэтле. Толчки, произведенные поклонниками американской певицы на концертах в Сиэтле, по силе были сравнимы с землетрясением магнитудой 2,3. Речь шла о выступлениях артистки на стадионе Lumen Field 22 и 23 июля 2023 года. Данное событие прозвали «Звериным землетрясением».