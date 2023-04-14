Названа «удивительная» особенность новой песни Орбакайте «Алла будет петь» Критик Бабичев: новая песня Орбакайте похожа по стилю на творчество Пугачевой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Новая песня Кристины Орбакайте «Алла будет петь» полностью соответствует стилистике, в которой работает мать артистки — Алла Пугачева, заявил в разговоре с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, Орбакайте обычно выпускает немного другую музыку.

Удивительно, что она немного несвойственна для Кристины Орбакайте. В этой песне отчетливо слышен музыкальный стиль как раз Аллы Пугачевой. Кристина поет немного про другие вещи. А тут она, все-таки, от начала и до конца про маму. И в тексте про маму, и тема щепетильная, и музыкальный стиль похож на Аллу Борисовну, — говорит критик.

Также, по словам Бабичева, новая песня в действительности была написана гораздо раньше. Сейчас продюсеры просто решили, что материал готов к релизу.

Мое мнение — песня написана не вчера. Думаю, что какая-то версия существовала давно, просто ждали нужного момента, возможно, — заявил Бабичев.

Ранее критик отметил, что выпуск песни совпал именно с началом давления на семью Кристины Орбакайте и ее сына. 12 апреля стало известно, что общественники обратились в Следственный комитет РФ с просьбой проверить певицу ее старшего сына Никиту Преснякова на предмет финансирования ВСУ. Обращения выступили представители Ассоциации патриотических сил Юга России. Они также попросили лишить Орбакайте квартиры в Москве, доставшейся ей от Аллы Пугачевой.