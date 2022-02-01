Названа сумма, которую получат наследники Куравлёва

Дети народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва получат в наследство более 100 миллионов рублей. Отмечается, что основным активом стала столичная пятикомнатная квартира в легендарном Доме на набережной, стоимость которой может превысить 82 миллиона рублей. У артиста также была дача в Подмосковье стоимостью 10 миллионов рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Также известно, что у дочери актёра Екатерины в собственности есть своя квартира, но она предпочитала жить с отцом. Летом прошлого года семья приняла решение временно отправить народного артиста в резиденцию для пожилых людей, где ему оказали бы должный уход. Многие пользователи социальных сетей раскритиковали родственников за такое решение и заявили, что дети недостойны наследства отца.

Ранее председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов объяснил, почему дети Леонида Куравлёва отказались от пышных похорон. По словам депутата МГД, сыну и дочери народного артиста РСФСР предлагали провести церемонию прощания с актёром в Доме кино, однако они из скромности не приняли этот вариант.

Они предпочли формат закрытой гражданской панихиды в Центральной клинической больнице. В итоге проститься с Леонидом Куравлёвым пришли около десятка поклонников и лишь двое коллег Куравлёва — сам Герасимов (за его плечами солидная актёрская карьера) и народный артист России Сергей Степанченко.