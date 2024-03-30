Названа российская рок-группа, получившая вторую жизнь после начала СВО Музкритик Бабичев: группа «СерьГа» получила вторую жизнь после начала СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Галанин

Музыкальный коллектив «СерьГа», гонорары которого после спада популярности резко сократились, обрел вторую жизнь после начала спецоперации на Украине, заявил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он напомнил, что в одно время имя фронтмена группы Сергея Галанина часто появлялось в списках известных музыкантов, однако позднее популярность ушла. Сейчас же, по словам Бабичева, группе, поддержавшей проведение СВО, предлагают в районе 15 млн рублей за несколько выступлений.

Он рассказал, что во время организации одного из концертов «СерьГи» увидел гонорары коллектива, которые можно было сравнить с выплатами «какой-то кавер-группе». Однако после начала СВО жизнь группы заиграла новыми красками и «СерьГа» стала едва ли не самым высокооплачиваемым коллективом из всего списка участников мероприятий в поддержку России.

В какой-то момент гонорары скатились до уровня местечкового мероприятия. <...> И тут началась СВО, коллектив полностью поддержал эту историю. И мы видим, что «СерьГа» стала чуть ли не флагманом. <...> Около 10–15 млн рублей за несколько выступлений, одна из самых дорогих команд в смете выступлений, — заявил музкритик.

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