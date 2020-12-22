Навка показала редкое фото с дочкой от первого мужа

https://static.news.ru/photo/e151266e-443e-11eb-80f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: tatiana_navka/instagram.com

Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка похвасталась перед подписчиками снимком со своей 20-летней дочерью Александрой. Она родилась в браке с тренером Александром Жулиным. Она обратила внимание поклонников на то, как они с Сашей похожи, и отметила, что её старшая наследница, несмотря на юный возраст — очень мудрый человек.

На фото Навка и Жулина позируют с одинаковыми причёсками. Мама и дочка предпочли естественный макияж и светлые оттенки одежды.

Похожи? Конечно, будет ругаться, что опубликовала. Но я не устояла! Как же хорошо, когда у тебя такая взрослая, красивая и мудрая дочь, — подписала пост Навка.

Фолловеры жены представителя Кремля согласились, что Александра очень красивая девушка, но всё же считают, что она больше похожа на отца.

Навка и Жулин разошлись в 2008 году, а вместе были с середины 90-х годов. В 2010 году Татьяна познакомилась с Дмитрием Песковым, и эта встреча стала для неё судьбоносной. Через четыре года у пары родилась дочь. От предыдущих браков у Пескова есть трое сыновей и старшая дочь. При этом свадьбу фигуристка и пресс-секретарь главы страны сыграли лишь в 2016 году.

В воскресенье Навка показала, как провела вечер после длинного рабочего дня. Фигуристка поужинала в компании Стаса Михайлова и Николая Баскова. Олимпийская чемпионка приехала к друзьям в гости. Басков и Михайлов не только радушно встретили спортсменку, но и накормили её ужином, писал NEWS.ru.