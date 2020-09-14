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Навка опубликовала новое фото на фоне слухов о третьей беременности

13:42, 14 сентября 2020 19
Татьяна Навка Татьяна Навка Фото: tatiana_navka/instagram.com

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выложила новый снимок в своём Instagram. 45-летняя спортсменка предстала на нём в полный рост, тем самым решив опровергнуть любые домыслы о её возможной беременности.

Навка рассказала, что побывала в парке «Патриот». Она назвала его «фантастическим» и «завораживающим» местом. Особенно фигуристку впечатлили музейный комплекс и главный храм Вооружённых сил России, построенный к 75-летию Победы.

Сейчас на территории парка многие выставки посвящены Великой Отечественной войне, борьбе нашего народа с фашизмом, трагедии и героизму людей, и, на мой взгляд, это место должны посетить все: и взрослые, и дети, чтобы память о подвиге простого народа жила!написала она на своей странице.

Для прогулки по парку Навка выбрала платье миди в вертикальную бело-голубую полоску, пиджак и яркий платок. Судя по её фигуре, на грядущее пополнение ничто не указывает, отмечает «Экспресс газета».

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Ранее в прессе появились сообщения, что спортсменка готовится к появлению третьего ребёнка. Она якобы уже выбрала родильный дом. Малыш должен появиться на свет в клинике «Лапино», где рожают известные люди и представители светской тусовки. 

Слухи о беременности Навки стали распространяться после её появления в программе Ивана Урганта на Первом канале. Тогда пользователи обратили внимание на округлившийся живот фигуристки. Позже фанаты стали замечать, что Навка редактирует кадры в Instagram.

У фигуристки две дочери: Надя, которая родилась в браке с Песковым, и Саша от первого брака с тренером Александром Жулиным, писал NEWS.ru.

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