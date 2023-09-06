«Натуральный блондин»: в Сети появились снимки взрослого «сына Баскова» Объявившийся в Сети «сын Баскова» оказался певцом-сиротой

Поклонники российского певца Николая Баскова обнаружили в Сети молодого человека с именем Бронислав Басков, который оказался поразительно похож на артиста, сообщает Teleprogramma.pro. По данным издания, у исполнителя действительно есть наследник Бронислав, который живет с матерью Светланой Шпигель за границей. «Натуральный блондин», взявший себе имя сына Баскова, оказался начинающим певцом-сиротой, который решил подогреть к себе интерес публики, говорится в сообщении.

По данным издания, поклонники Баскова поверили, что объявившийся в Сети Бронислав — сын народного артиста. Однако, как оказалось, молодой человек не имеет никакого отношения к именитому певцу.

Ранее телеведущая Татьяна Судец назвала Баскова и Лепса настоящими патриотами российского шоубизнеса. По ее словам, они оба пообещали и уже начали выплачивать военным деньги из своих личных сбережений за уничтоженную технику ВСУ в зоне СВО. По мнению Судец, такое решение говорит о настоящем патриотизме обоих исполнителей.

До этого стало известно, что Басков, Лепс, Долина, Успенская, Семенович, Антонов и другие артисты выразили готовность поддержать российскую армию. Также основатель рок-группы «Земляне» Владимир Киселев поддержал инициативу властей Забайкалья о вознаграждении за подбитые танки Leopard. На ПМЭФ-2023 продюсер и его команда пообещали от себя по 700 тысяч рублей за уничтоженный танк первой модификации и миллион рублей за Leopard 2.