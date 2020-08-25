Наталья Штурм опубликовала видео с агрессивным мужем Легкоступовой

https://static.news.ru/photo/fac8cc6c-e75c-11ea-97d7-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Наталья Штурм поделилась в соцсетях видеокадрами, на которых муж Легкоступовой Юрий Фирсов ведёт себя крайне агрессивно. Яхтсмен нецензурно ругается и выглядит не вполне адекватно.

По словам Штурм, это муж певицы так даёт советы путешественникам, которые заплатили за прогулку по €1500. Сама она, призналась певица, никогда бы не решилась плыть с таким капитаном.

А какая огромная разница между тем тихим Фирсовым в телеке и в реальности! Такой и за борт выкинет, не задумываясь, — подписала видеоролик артистка.

Валентина Легкоступова вышла замуж за яхтсмена буквально за месяц до трагедии. Свадебное путешествие они проводили в Крыму, а по возвращении с певицей произошло нечто странное. По одной из версий, ей пробил голову муж, по другой, она пила и сама упала, да так, что впала в кому и уже не вышла из неё.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анетта Бриль, дочь певицы Валентины Легкоступовой, похоронила мать с загадочным подарком. Это небольшой свёрток, который молодая женщина положила матери в гроб.