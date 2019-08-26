https://static.news.ru/photo/863117f2-c8b2-11e9-ae79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Наталья Андрейченко намерена продать свою виллу в Мексике, расположенную на побережье Ривьера Майя. Дом был приобретён несколько лет назад для организации работы Духовного центра, однако бизнес не пошёл в гору.

Стоимость резиденции пока неизвестна, однако в окружении артистки говорят, что принципиальное решение уже принято, сообщает StarHit . Известно, что подобные виллы стоят в пересчёте на российские рубли от 7 млн.

Этот район славится центрами йоги, что однажды и покорило саму Андрейченко, сторонницу духовных практик, вегетарианства и сыроедения. В программу Духовного центра Андрейченко также входили занятия йогой и медитация. Оформление виллы актриса контролировала лично. Но со временем поток клиентов уменьшился, и от начинания пришлось отказаться.

Наталья Андрейченко известна самыми разными ролями в кино. Одним из наиболее популярных считается созданный ею в кино образ Мэри Поппинс.

Ранее, как писал News.ru, она рассказала о двух своих клинических смертях. Одну артистка пережила во время съёмок «Сибириады» из-за лекарства от алкогольной зависимости. Другую — когда её сбил автомобиль.