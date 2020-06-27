Настя Каменских показала редкие снимки со свадьбы с Потапом в США

https://static.news.ru/photo/e8bba6bc-b95c-11ea-82a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: kamenskux/instagram.com

Популярная украинская певица Настя Каменских решила поделиться со своими подписчиками трогательной историей о своей тайной свадьбе в Соединённых Штатах.

Они с Потапом решили пожениться в Лас-Вегасе во время гастролей. Это решение было спонтанным. А инициатором стал возлюбленный артистки.

В жизни каждого человека есть события, которые занимают особое место в сердце. Таким для меня стал сюрприз, который Лёша устроил в Лас-Вегасе. Он просто пришёл и сказал: «У тебя есть три часа, чтобы собраться на церемонию». Это было для меня такой неожиданностью! — написала исполнительница в Instagram.

Потап для церемонии выбрал футболку светлого цвета, пиджак и шорты. А Каменских купила простое белое платье и чёрные босоножки. Наряды искали в обычном торговом центре. По словам звезды, она хранит тёплые воспоминания о том дне. Пышная свадьба состоялась в прошлом году в Киеве.

Сейчас мы каждый раз шутим, что сыграли две свадьбы для каждого из нас. В моём стиле — большая, элегантная и изысканная свадьба в Киеве, и в стиле Лёшки — яркая, оригинальная, спонтанная, и очень романтичная свадьба-сюрприз в Вегасе, — подчеркнула светская львица.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рэпер Потап и певица Настя Каменских в эфире украинского «Голоса» рассказали, как «моют друг другу спинку». Супруги отреагировали на вопрос Дана Балана — своего коллеги по жюри телешоу. Рэпер в шутку предложил Балану помыться вместе.