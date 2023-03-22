«Настоящая рабочая лошадка»: музыкальный критик объяснил феномен The Weeknd Музыкальный критик Бабичев назвал трудолюбие и манеру исполнениями главными фишками The Weeknd

Фото: IMAGO/mpi04/Global Look Press

The Weeknd

Канадский певец The Weeknd (настоящее имя — Эйбел Тесфайе) является одним из самых талантливых и старательных артистов современности, который может пропасть с радаров, но потом вернуться с наполненными хитами альбомом, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. Так он прокомментировал новость о том, что музыкант вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный артист в мире. По мнению Бабичева, The Weeknd обладает неповторимой манерой исполнения и не разменивается на мелочи.

Слушая его на радио, без объявления диджея спокойно можно понять, что это The Weeknd. Ему в принципе не нужно призвание коррумпированных продюсеров, академиков «Грэмми» и других премий. Любовь народа к нему не исчисляется статуэтками. Ему важно, чтобы люди приходили на концерты, положительно отзывались на его песни и подпевали, — отметил Бабичев.

Музыкальный критик подчеркнул, что канадский артист много работает и всегда выпускает творчество, «за которое не стыдно».

Этот человек — настоящая рабочая лошадка. Если долго оставаться преданным себе, своим идеалам и ценностям, в конце концов это выливается в такой результат (попадание в Книгу рекордов Гиннесса. — NEWS.ru), — добавил Бабичев.

Ранее The Weeknd вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный артист в мире. Он стал первым музыкантом, которого прослушали более 100 миллионов пользователей в месяц. Тесфайе достиг максимальной отметки в 111,4 млн слушателей.

The Weeknd впервые занесли в Книгу рекордов Гиннесса в 2016 году. Тогда его альбом Starboy признали самым популярным на музыкальном сервисе Spotify.