«Надежда — лучшая!»: Кадышева «подняла» зал на концерте МУЗ-ТВ Кадышева ярко выступила на концерте «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Надежда Кадышева

Выступления народной артистки России Надежды Кадышевой продолжают набирать популярность среди молодежной аудитории. Во время концерта «Золотые хиты МУЗ-ТВ» молодые люди пустились в пляс, буквально вскакивая со своих мест, передает с места событий корреспондент NEWS.ru.

На кадры попала атмосфера, которая установилась в зале во время исполнения ансамблем «Золотое кольцо» песен «Плывет веночек» и «Широка река». Именно эти композиции в последние месяцы «завирусились» в Сети и дали солистке вторую популярность.

Молодые люди во время исполнения вставали со своих мест, пританцовывали и подпевали любимые песни. Те, кто остался сидеть, поднимали руки вверх и раскачивали ими в такт музыке. Некоторые снимали себя на фронтальную камеру — публикация в социальных сетях видеозаписей «слэма» на выступлениях Кадышевой также стали трендом.

Один из парней принес на концерт плакат с надписью: «Надежда — лучшая!». Он, находясь в первых рядах танцпола, пытался поднять его как можно выше, привлекая внимание солистки.

Ранее сообщалось, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой звездой. По данным промоутера компании «Ру-концерт» Евгения Морозова, артистка получает до 20 млн рублей за корпоратив.