Надежда Бабкина вышла на связь впервые после госпитализации

Надежда Бабкина после отключения от аппарата ИВЛ позвонила своему сыну Денису и концертному директору Сергею Гороху. Певица впервые после госпитализации смогла выйти на связь и лично рассказать о своём состоянии.
Горох в беседе с «АиФ»
Надежда Бабкина обратилась в больницу с жалобой на плохое самочувствие 1 апреля. Певице потребовалась госпитализация, в какой-то момент её состояние ухудшилось настолько, что медики решили ввести Бабкину в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ. По данным ряда СМИ, у певицы был выявлен коронавирус, в то же время представители Бабкиной заявляли, что её анализы на COVID-19 были отрицательными.
Историк моды Александр Васильев заявил, что Бабкина заразила коронавирусом своего водителя и его семью, однако, как передавал NEWS.ru, сам водитель эту информацию опроверг.
Добавьте наши новости в избранные источники