Надежда Бабкина вышла на связь впервые после госпитализации

https://static.news.ru/photo/6e18e36e-857e-11ea-93a4-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: instagram.com/ngbabkina

Надежда Бабкина после отключения от аппарата ИВЛ позвонила своему сыну Денису и концертному директору Сергею Гороху. Певица впервые после госпитализации смогла выйти на связь и лично рассказать о своём состоянии.

Горох в беседе с «АиФ» подтвердил звонок Бабкиной. Певица, не вдаваясь в детали, сообщила концертному директору, что у неё «всё нормально», в ответ на вопрос о самочувствии. Она напомнила о дне рождения внучки Марфы и попросила поздравить девочку. Также Бабкина поинтересовалась работой театра «Русская песня».

Надежда Бабкина обратилась в больницу с жалобой на плохое самочувствие 1 апреля. Певице потребовалась госпитализация, в какой-то момент её состояние ухудшилось настолько, что медики решили ввести Бабкину в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ. По данным ряда СМИ, у певицы был выявлен коронавирус, в то же время представители Бабкиной заявляли, что её анализы на COVID-19 были отрицательными.

Историк моды Александр Васильев заявил, что Бабкина заразила коронавирусом своего водителя и его семью, однако, как передавал NEWS.ru, сам водитель эту информацию опроверг.