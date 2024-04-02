«Начала орать и кидаться»: Солнцев о реакции экс-жены на его отцовство Гоген Солнцев назвал экс-жену Екатерину Терешкович «психически невменяемой»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Pressovement press conference in Moscow

Гоген Солнцев

43-летний шоумен Гоген Солнцев в интервью StarHit.ru рассказал, что его бывшая жена Екатерина Терешкович, узнав о рождении его сына, начала «орать и кидаться». Он заявил, что не поддерживает отношения с ней по причине ее «невменяемого» психического состояния. Солнцев также рассказал, что назвал новорожденного сына Иваном.

С бабушкой ребенка [Екатериной Терешкович], к сожалению, нет возможности поддерживать какие-либо отношения по причине ее, мягко говоря, не совсем вменяемого психического состояния. Она из психушек не вылезает. Это очень трагично, ведь каждому малышу нужна бабушка. Наши общие знакомые рассказали, что Катя Терешкович неадекватно отреагировала на новость о рождении моего сына — начала орать и кидаться, — пояснил Солнцев.

Солнцев также рассказал, что они с супругой Полиной из-за ребенка спят по очереди и сильно устают. Он сообщил, что собирается позвать в крестные Григория Лепса и Ларису Долину.



Ранее тетя Солнцева Светлана Черепанова подтвердила, что шоумен стал отцом, у него родился сын. Она рассказала, что роды проходили дома и Солнцев сам перерезал пуповину роженице. Женщина сообщила, что малыша хотели назвать Елизаром или Клавдием. По словам Черепановой, шоумен пока «весь в памперсах, бутылочках и в прочих приятных хлопотах».