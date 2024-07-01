«На свалке истории»: Алсу поддержала слова Гордон о разлучнице ее семьи Алсу поддержала Гордон, назвавшую любовниц женатых мужчин профурсетками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Алсу поддержала пост юриста Екатерины Гордон о «профурсетках», которые уводят чужих мужей. Артистка поставила эмодзи со сложенными в молитве руками под словами адвоката в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) о том, что содержанки богатых мужчин, которые увели их у законных жен, лишь на время становились принцессами. По словам Гордон, все эти женщины «оставались на свалке истории». Юрист также назвала Алсу «самой красивой и сдержанной певицей нашей эстрады».

Я повидала много историй, когда шикарные достойные женщины незаслуженно были обмануты и преданы. Я видела мнимые триумфы содержанок, на пару лет превращавшихся в «принцесс». Я видела молодых, злых девочек, которым на мгновение казалось, что они «круче» и «сильнее» жен, которые были с мужчинами десятилетиями. Все эти профурсетки оставались на свалке истории, — написала в посте Гордон.

Ранее Алсу заявила, что не собирается отказываться от идеи развестись с предпринимателем Яном Абрамовым, о чем сообщила телеведущая Ксения Собчак. По словам исполнительницы, решение о расставании с супругом ею принято однозначно, «назад дороги нет». Алсу также подчеркнула, что суд дал им два месяца не для примирения, а для урегулирования споров с разделом имущества.