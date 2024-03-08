«На пенсию»: Гагарина объявила о своем последнем концерте Гагарина планирует дать последний концерт в «Лужниках» летом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Полина Гагарина намерена взять сценическую паузу после своего концерта в «Лужниках» 29 июня, передает корреспондент «КП-Санкт-Петербург». По словам артистки, последующие выступления будут проходить намного реже и в другом формате.

На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. Но после чего концерты будут происходить гораздо реже, чем они были. Они будут проходить в другом формате. Потому что мне кажется, что уже пора, — отметила исполнительница.

Концерт в «Лужниках» Гагарина назвала итоговым посланием к фанатам. В ее планах преподнести выступление как фильм, наполненный важными словами.

Певица дала праздничный сольный концерт в Санкт-Петербурге в честь 8 Марта. На мероприятии собрались почти 15 тыс. зрителей в Ледовом дворце.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что исполнительница отказалась выступать перед матчем национальных команд России и Сербии, который пройдет 21 марта на стадионе «Динамо». По информации концертного директора артистки, на этот день у нее запланировано выступление. Изначально команда артистки согласилась на предложение спеть гимн на открытии спортивной встречи. Но заказчики корпоратива, как передает канал, отказались сдвинуть мероприятие по времени, чтобы Гагарина успела появиться в этот вечер в двух местах.