«На МРОТ полетели»: Пригожин вызвал гнев Сети из-за видео в самолёте

https://static.news.ru/photo/512b4e20-b21c-11ea-b0af-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин и Валерия Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин снова вызвал гнев подписчиков. На этот раз поводом для недовольства пользователей Сети стало видео из самолёта. Продюсер вместе с супругой Валерией уселся в кресла, нацепив на лицо защитную маску.

Забытые ощущения. Первый полёт за четыре месяца, — написал он на своей странице в Instagram.

Пользователи соцсети неоднозначно восприняли публикацию. Продюсеру припомнили его недавнее высказывание о «голодающих» во время пандемии артистах и поинтересовались, во сколько обошлись ему билеты.

Деньги на билеты на МРОТ купили? — спросил один из подписчиков.

Другие предположили, что Пригожин полетел оказывать помощь артистам, которые оказались в бедственном положении из-за отмены выступлений.

Дома посидите! Деньги целее будут, — посоветовал супругам пользователь.

Ранее Пригожин признался, что готов оказать финансовую поддержку музыкантам, оказавшимся из-за коронавирусной пандемии в сложном положении. По словам мужа певицы Валерии, он получил от правительства некоторые средства «согласно МРОТ» в рамках реализации мер поддержки граждан, оставшихся без заработка. Как раз эти деньги продюсер и готов отдать артистам.

В мае Пригожин рассказал, что на фоне пандемии артисты лишились львиной доли своих заработков и вынуждены жить на ранее скопленные средства. По словам супруга Валерии, многие ошибочно считают артистов богатыми людьми, не вникая в их финансовые трудности. В ответ на это лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров в шутку предложил 5,7 млн своих подписчиков в Instargam скинуться «кто чем может» на сосиски для «исхудавшего» Пригожина.

На это продюсер уточнил, что его слова «вырваны из контекста», а говорил он обо всех людях творческих профессий: танцорах, музыкантах, артистах театра, кино и цирка, писал NEWS.ru.