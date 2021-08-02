На могиле утонувшей дочери Конкина появилась мини-часовня

Мини-часовня появилась на могиле Софии Конкиной — дочери советского и российского артиста Владимира Конкина. 32-летнюю наследницу актёра похоронили на Пятницком кладбище в Москве, передаёт 5-tv.ru.

На месте погребения до сих пор нет красивого постамента и всё довольно скромно: чёрная ограда, могильная плита с белым крестом и маленькая часовня. Судя по фото, за ним ухаживают, убирают мусор и сорняки.

В ночь на 24 сентября София Конкина пошла в один из столичных спортивных комплексов. Оттуда её уже везли в реанимацию с диагнозом «утопление».

В организме Софии не было найдено ни ядов, ни наркотиков. Однако содержание этанола в крови у 32-летней наследницы звезды советского и российского кино составляло 2,25 г/л, в моче — 2,96 г/л, что соответствует «опьянению средней степени». Судебно-химическая экспертиза показала 0,4 промилле в крови.

Как оказалось, София страдала рядом сердечных заболеваний. Среди них оказались кардиомиопатия (изменение мышцы сердца), гипертрофия миокарда, заболевания клеток сердца и другие патологии сердечно-сосудистой системы. Как сообщал NEWS.ru, ранее невестка Конкина рассказала, как директор актёра выставила его дочь.