На голову Светличной во время съёмок упал софит

https://static.news.ru/photo/c08cf1a4-cb23-11ea-b126-fa163e074e61_660.jpg Светлана Светличная Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получила серьёзную травму из-за халатности работников одного из телеканалов. Во время съёмок интервью на неё обрушился софит. От госпитализации 80-летняя артистка отказалась.

Пишем интервью, и тут меня пронзает жуткая боль. Мне на голову падает установка, на которой держится софит. Удар прошёл по касательной. Основной удар пришёлся на мою коленку. Никогда такой боли не ощущала, — рассказала Sobesednik.ru Светличная.

По её словам, телевизионщики после инцидента быстро собрались и уехали, даже не вызвав скорую помощь. Лишь спустя несколько дней от телекомпании к ней явился молодой человек с букетом роз, тортом и 15 тыс. рублей в конверте.

В настоящее время артистка лечится после полученной травмы, ходит на процедуры в поликлинику.

Голова после сотрясения приходит в норму, но ещё сильно болит. Подолгу разговаривать тоже пока тяжело. От госпитализации отказалась, так как моего кота Фила не на кого оставить, — добавила Светличная.

Как писал NEWS.ru, Светлана Светличная обвинила сотрудников программы «Пусть говорят» в краже крупной суммы денег. Она сообщила, что месяц была на самоизоляции, никуда не выходила, а обнаружила пропажу после визита сотрудников программы, когда собралась пойти в магазин. По словам Светланы Светличной, у неё украли около 750 тысяч рублей.