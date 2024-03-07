«Мычание Пугачевой»: Бородин объяснил необходимость наказаний за фонограмму Бородин: выступающие под фонограмму артисты — мошенники, которых надо наказывать

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Виталий Бородин

Идея наказывать артистов за исполнение песен под фонограмму появилась после просмотра нового клипа певицы Аллы Пугачевой, на котором видно, как она «мычит» под фонограмму, рассказал в беседе с NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, исполнение песен с заранее записанным голосом стоит приравнять к мошенничеству, за которое следует наказание.

Мы считает, что такие [артисты] как Instasamka, Филипп Киркоров, даже [Кристина] Орбакайте, которая выступала в Санкт-Петербурге, упала на сцене, а песня продолжает играть — это стыдоба <...> Нужно не только вводить штрафы, но и уголовную ответственность, потому что человек покупает билеты, — считает глава ФПБК.

Бородин подчеркнул, что кумиры вышеуказанных артистов платят немалые деньги за билет, чтобы услышать вживую их музыку, а перед ними «по факту выходят мошенники».

Некоторые билеты были по 8 тысяч рублей, бывают билеты по 100-200 тысяч, в основном это на новогодних корпоративах. <...> Возьмите Instasamka. Она же петь вообще не может. Это полный бред, что она там поет. Или Ольга Бузова. Это же бред. Это по сути мошенничество в крупном размере, уголовная статья о мошенничестве в крупном размере, — резюмировал он.

Ранее активисты ФПБК обратились к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой признать уехавшую из России певицу Аллу Пугачеву иноагентом. Такое обращение последовало после слов Примадонны о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко выразила мнение, что Пугачеву не стоит признавать иностранным агентом в России. Она считает, что высказывания Примадонны являются ее частным мнением. По словам депутата, россиянам «глубоко наплевать», что про них думает Пугачева.