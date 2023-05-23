Рома Зверь устроил дебош в самарском баре и попал на видео Лидер рок-группы «Звери» устроил дебош в самарском баре

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Лидер рок-группы «Звери» Рома Зверь (Роман Билык)

Лидер рок-группы «Звери» Рома Зверь (Роман Билык) устроил дебош в самарском баре, сообщил паблик «ЧП Самара». Музыкант вступил в конфликт с одним из посетителей, требовал от него выйти на улицу и разобраться «раз на раз».

Приславший видео подписчик рассказал, что сначала Зверь употреблял алкогольные напитки в рюмочной «Боря», а потом пришел в заведение 8 Bit. В последнем он, будучи сильно пьяным, начал кидаться стульями и призывал «выйти отсюда» гостя, с которым у певца произошел конфликт.

В итоге певца вывели на улицу охранники и вызвали ГБР. По другой версии, из бара певца увели приятели. 23 мая у группы должен состояться концерт.

В апреле 41-летний спортсмен Александр Емельяненко в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге был сильно пьян и справил нужду в зале ожидания. Он также угрожал охраннику, сделавшему ему замечание.

Позднее личный менеджер спортсмена Никита Бурчак рассказал, что боксер чувствовал себя хорошо. По его словам, у Емельяненко было запланировано несколько боев и он намеревался пройти перед этим медицинское обследование.